Shakira reage nas redes sociais a êxito musical que arrasa Gerard Piqué e a sua nova namorada

A insólita resposta de Piqué a Shakira... com a Casio pelo meio A insólita resposta de Piqué a Shakira... com a Casio pelo meio

A carregar o vídeo ...

A nova música de Shakira tem sido uma das mais ouvidas nas últimas horas um pouco por todo o Mundo, continuando a bater recordes. A colombiana, que na canção deixa recados a Gerard Piqué e à sua nova namorada, Clara Chía - comparando-a a um relógio Casio e a um Renault Twingo -, agradeceu nas redes sociais o apoio dos fãs.A cantora, que terá sido traída pelo ex-jogador do Barcelona com esta jovem, deixa ainda um elogio às mulheres "que se levantam" contra aqueles que as fazem "sentir insignificantes"."O que para mim foi uma catarse e um alívio, jamais pensei que chegaria ao primeiro lugar do Mundo, diretamente aos 45 anos, e em espanhol. Quero abraçar os milhões de mulheres que se levantam contra aqueles que nos fazem sentir insignificantes", explica a colombiana, numa publicação no Instagram."Mulheres que defendem o que sentem e pensam, e levantam a mão quando discordam, mesmo que os outros levantem as sobrancelhas.elas são minha inspiração. E essa conquista não é minha, mas sim de todos", acrescenta.Nas stories a cantora partilhou também o editorial de um jornal colombiano, 'El Heraldo', onde a canção é descrita como "um poderoso manifesto feminista" e "um fenómeno social sem precedenmtes", quereage com uma "admirável resiliência" à "traição do seu ser mais amado".No mesmo texto lê-se que a canção de Shakira "incomoda". "Piqué fez mal à loba, que agora ela uiva contra ele".