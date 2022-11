Shakira reúne-se com Piqué até de madrugada: cantora diz adeus a Camp Nou e a Barcelona

Shakira está de malas aviadas e vai deixar Espanha de vez. A imprensa espanhola revela que a cantora já se desfez do seu camarote em Camp Nou e que chegou a acordo com Gerard Piqué relativamente à custódia dos filhos.A reunião com Piqué, que acontece depois do jogador do Barça anunciar que vai pendurar as chuteiras, aconteceu em casa da colombiana e contou com a presença dos advogados de ambos.A discussão aconteceu pela madrugada dentro e o central acabou por aceder às pretensões de Shakira: os filhos de ambos, Milan e Sasha, vão viver com a cantora para Miami, algo que Piqué não aceitava inicialmente, por causa da distância, mas que acabou por concordar, pois deixando o futebol terá mais tempo para os visitar do outro lado do Atlântico.Mas a colombiana e as duas crianças, de 7 e 9 anos, só vão mudar-se depois do Natal. No acordo ficou definido que Piqué pode viajar para Miami sempre que queira passar tempo com os filhos e que os gastos das deslocações serão suportados pela conta conjunta do ex-casal.Recorde-se que Piqué já tem uma nova namorada. Trata-se de Clara Chía, uma jovem que trabalha na sua empresa.