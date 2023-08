Shakira tem novo namorado?

Desde a sua separação de Gerard Piqué que a cantora colombiana tem sido alvo de várias especulações – a última das quais que estaria de namoro secreto com o piloto britânico Lewis Hamilton. Os jornalistas do cor-de-rosa querem-na, à força, com namorado novo. Agora, chegou a vez de Drake. A artista, de 46 anos, foi vista a abandonar numa festa em Los Angeles, EUA, poucos minutos depois do rapper canadiano, de 36, e imediatamente começou a especulação. Segundo o jornal britânico ‘Daily Mail’, seriam já três da manhã quando deixaram o espaço de diversão noturna.