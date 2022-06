Shakira terá sofrido ataque de pânico

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Depois de mais de 10 anos de relacionamento, Piqué está a viver sozinho na cidade de Barcelona desde maio, depois de Shakira ter decidido colocar um ponto final no casamento - todos os meios de comunicação espanhóis o confirmam. O casal está junto desde 2011, e têm dois filhos em conjunto, Milan de 9 anos e Sasha de 7.As dúvidas da separação da colombiana e do espanhol surgiram em abril, quando Shakira lançou a música Te felicito, onde canta "Para te completar, parti-me em pedaços". A cantora não só está a enfrentar esta dura situação, como está em conflito com o governo espanhol, por acusações de fraude fiscal. Leia mais na Máxima