E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Simona Halep desmentiu que esteja a ter uma relação amorosa com o ex-tenista João Monteiro. Os rumores foram avançados pela imprensa romena após uma fotografia no Instagram mostrá-los juntos numa festa. Recorde-se que o português está a treinar a antiga número 1 do 'ranking' WTA, actualmente suspensa por 'doping'.