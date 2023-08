Skyler Simpson arrojada

Tem no basquetebol e no ‘fitness’ os seus desportos favoritos mas tem sido com a música que ultimamente tem chamado a atenção dos internautas. Skyler Simpson tem lançado canções em nome próprio nas redes sociais e as reações têm sido mais do que elogiosas. Junte-se a esse trunfo as arrojadas produções fotográficas em que participa para perceber o seu dom natural para enfeitiçar os seguidores. Claro que, a ajudar nesse fito estão as praias deslumbrantes que visita para emoldurarem a sua beleza.