«Só 100 mil euros?»: Alisha Lehmann revela ter recusado proposta para passar a noite com um famoso

Alisha Lehmann é uma das jogadoras de futebol mais conhecidas do panorama mundial. A futebolista do Aston Villa, de 24 anos, revelou esta terça-feira em declarações no podcast 'Dir Tea Talk', que conta com o rapper alemão Shirin David como 'host', ter recusado uma proposta na ordem dos milhares de euros para passar a noite com uma celebridade.





"Estava em Miami, o meu sítio favorito, e encontrei-me com alguns amigos numa discoteca. Recebi uma mensagem no meu telemóvel, à qual não respondi, mas essa mesma pessoa também mandou depois uma mensagem para o segurança que estava comigo. A mensagem veio de uma pessoa muito conhecida. Já nos tínhamos cruzado num outro evento. A mensagem dizia: 'Diz à Alisha que eu pago 100 mil francos suíços (cerca de 105 mil euros à conversão atual) para passar uma noite com ela'. Mas a minha resposta foi 'nem pensar' e 'só 100 mil'?", começou por dizer a internacional suíça.

"O mais engraçado é que eu ainda tenho essa mensagem guardada no meu telemóvel", acrescentou, ao que Shirin David questionou: "Foi de um jogador de futebol?". "Não posso revelar o nome dele, mas é uma pessoa muito conhecida no panorama internacional", respondeu a jogadora.



Alisha Lehmann namora atualmente com o brasileiro Douglas Luiz, também ele jogador do Aston Villa e internacional pela canarinha.