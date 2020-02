Sophia Thomalla: Partida, largada… não a deixem fugir!

Ao melhor estilo sadomasoquista, Sophia Thomalla continua a mostrar toda a sua sensualidade como ‘dominatrix’ na sua conta do Instagram. A companheira do guarda-redes Loris Karius, do Besiktas, publicou mais um retrato da produção fotográfica que fez para o calendário de 2020 da Schüttflix, uma empresa alemã de obras públicas. Desta vez, assume-se como juíza no meio da lama, numa improvável corrida entre duas escavadoras!