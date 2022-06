St. Juste dá as boas-vindas ao mais recente membro da família

Jeremiah St. Juste, defesa-central do Sporting, foi novamente pai este domingo e não escondeu a felicidade pelo momento nas redes sociais. "Bem-vindo ao mundo, Louay Leath St. Juste", escreveu o futebolista dos leões, na legenda da mais recente publicação partilhada com a sua companheira, Hanna, no Instagram.Recorde-se que este é o segundo filho do casal, que também já teve uma menina.