Stella Versini: Pura sedução

Não há melhor maneira de começar o dia do que ser enfeitiçado com o olhar sedutor de Stella Versini. Considerada uma das mulheres mais belas do momento, não lhe foi fácil vingar na indústria da moda. Foram muitas as desilusões que enfrentou até espantar o mundo quando foi capa da revista ‘L’Officiel Maroc’. A modelo francesa é conhecida pela sua paixão pelos desportos aquáticos, de preferência numa praia longe de olhares indiscretos.