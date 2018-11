Stephen Curry 'revoluciona' mercado das botas de basquete após carta de menina de 9 anos

O jogador da NBA Stephen Curry realizou um simples sonho de uma menina de nove anos, como conta a Máxima. A jovem Riley Morrison escreveu uma carta ao astro dos Golden State Warriors, clube de Oakland, na Califórnia, onde se confessava desapontada por não ter encontrado as botas que Curry criou com a Under Armour disponíveis, para raparigas, no site da marca.

"Pedi ao meu pai que me comprasse os novos Curry 5 porque estou a começar uma nova temporada de basquete", escreveu Riley na carta que o pai postou no Instagram a 19 de novembro. A mensagem comoveu o jogador de basquete e a mulher, Ayesha Curry, bem como a própria Under Armour.

A jovem fã de Napa, na Califórnia, ainda acrescentou: "Sei que apoias raparigas atletas. (…) Espero que possas trabalhar com a Under Armour para mudar isso, porque as raparigas também querem arrasar nos Curry 5."

Stephen Curry respondeu a Riley com uma carta manuscrita que surpreendeu a fã...



Toda a história aqui