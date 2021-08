Sucesso de Emma Kotos

Tem feito furor nas revistas e portais dedicados ao ‘fitness’ e não é difícil perceber porque a sua popularidade cresce a olhos vistos no Instagram.





Emma Kotos desde cedo abraçou a carreira de modelo, não sem antes passar pelo desporto quando estudava. Foi uma das principais ‘cheerleaders’ no liceu antes de rumar a Los Angeles. Nos poucos tempos livres que tem entre sessões fotográficas, mantém a forma no ginásio e dedica algumas horas à meditação no ioga.