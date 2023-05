Susana Werner anuncia separação de ex-Benfica Júlio César 21 anos depois

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Susana Werner (@susanawerner)

Susana Werner anunciou este domingo a separação de Júlio César, ex-guarda-redes do Benfica, após mais de duas décadas de relacionamento."Bom dia, é com muita tristeza que anunciamos nossa separação, após 21 anos de casados. Esperamos que todos compreendam este momento difícil de decisões que estamos a viver. Em comum acordo, decidimos que estaremos a seguir os nossos sonhos, os nossos caminhos da melhor forma possível, preservando o carinho que temos pela nossa família", vincou a agora ex-mulher do antigo futebolista brasileiro.Júlio César ainda não se pronunciou sobre este facto.