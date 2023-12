Susana Werner separa-se de Júlio César e acusa-o de abuso patrimonial: «Pague o meu salário mensal»

Casados há 21 anos, Júlio César e Susana Werner estão em processo de divórcio e a atriz brasileira veio agora a público acusar o antigo guarda-redes do Benfica de lhe ter retirado liberdade financeira. No seguimento de uma extensa publicação nas redes sociais, Susana Werner diz que lhe está a ser negado o acesso ao dinheiro do casal e que não tem capacidade para sair desta situação. "Tenho um cartão, super válido, com um limite justo utilizado todos os meses e sou enormemente grata por isso, mas não tenho dinheiro para pagar um advogado", pode ler-se.A atriz e empresária brasileira questionou se isto era uma "prisão privada de rico" e acusou o ainda companheiro de "abuso patrimonial", acrescentando que ao dia de hoje ainda não recebeu a habitual mesada. "Pague o meu salário mensal e sejamos felizes."Susana Werner sublinha que Júlio César não tinha nada antes do casamento e que, inclusive, a cerimónia foi paga com o seu próprio dinheiro e que tudo o que construíram desde então é dos dois, mas que só o ex-internacional brasileiro tem acesso e pode gerir esse património. A empresária brasileira, que há dois anos se lançou no mundo da cosmética ao inaugurar o salão 'Queens Life Beauty', referiu que o negócio ainda não dá lucro e que continua a ser dependente do dinheiro do casal. "Amo o Júlio, mas tenho a certeza que ele está a ser manipulado. Espero poder continuar o meu caminho com muito trabalho, que é o que eu mais faço na vida e que o retorno venha depressa, pois só Deus sabe o quanto eu mereço sair dessa relação de cabeça erguida e de forma consensual, conforme acordado há algumas semanas."Em declarações ao Portal Leo Dias, Susana disse que o casamento de 21 anos a privou de liberdade financeira e que durante o relacionamento recebia uma mesada com um valor estipulado por Júlio César. "Ele dava-me um valor que achava justo nos cálculos dele. Eu sempre aceitei tudo pois amava-o, mas de há uns tempos para cá eu já estava esgotada", declarou.Em maio, o casal anunciou pela primeira vez uma separação, mas recuou três dias depois. Júlio César e Susana Werner têm dois filhos em comum. Um deles, Cauet Werner, de 21 anos, atua na equipa de sub-23 do Portimonense.