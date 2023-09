Taça da Premier League visitou redação de Record

Em digressão pela Europa, a taça da Premier League visitou ontem as redacções de Record, Correio da Manhã, Jornal de Negócios e CMTV, numa ação promovida pela Eleven Sports/DAZN . John Cochrane, um dos embaixadores do troféu, explicou quais os detalhes mais importantes que a compõem e ressalvou uma das suas regras de ouro. A taça apenas pode ser tocada pelos jogadores da equipa campeã, com o capitão a ter o privilégio de ser o primeiro a erguê-la. A apresentação foi encerrada com a foto de família dos jornalistas dos títulos da Cofina Média… mas sem tocá-la!