A mulher de Ezequiel Garay está a ser acusada por Malbert de ter plagiado o podcast ‘Querido Hater’, que ele próprio concebeu. Aparentemente, o criador catalão falou com Tamara Gorro sobre o projeto para depois descobrir que a ‘influencer’ tinha partilhado com os fãs que a seguem no Instagram um programa com um conteúdo semelhante.