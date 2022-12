Tamara Gorro anuncia separação definitiva de Garay: «É muito doloroso»

Estiveram separados uns meses, reconciliaram-se e agora colocam um ponto final definitivo no relação. Tamara Gorro e Ezequiel Garay decidiram que não faz mais sentido continuarem juntos."Ezequiel e eu tomámos a decisão definitiva de continuar os nossos caminhos em separado. Quero destacar o amor profundo que sinto pela pessoa que me fez feliz durante todos estes anos e o respeito que terei a vida toda pelo pai dos meus filhos. A bem da minha saúde, não quero falar deste assunto, já que é algo que não me faz bem, é algo muito doloroso. Peço-vos compreensão e respeito. Obrigada", pode ler-se na publicação feita no Instagram.