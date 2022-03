Tamara Gorro com problemas de saúde mental

A inluencer Tamara Gorro, que se encontra separada do antigo jogador do Benfica Ezequiel Garay, acabou no hospital na noite de sábado. Tamara enfrenta problemas de saúde mental, com uma depressão, e isso está a afetá-la fisicamente. "Desde que fiquei doente, perdi muito peso e estou a perder cada vez mais. Estava com 64 quilos e peso 52. Tento comer, ou seja, eu como, mas algo faz-me deitar fora, para além da medicação que me inibe o apetite", revelou, ao mostrar-se internada.