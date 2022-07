E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

José Mourinho usou ontem o Instagram para manifestar a sua solidariedade aos bombeiros portugueses que combatem os incêndios no nosso país. Curioso foi o ‘remendo’ que traz há dez dias no braço direito. Por baixo está uma tatuagem que o treinador da AS Roma irá revelar em breve.