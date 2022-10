Tawny Jordan soberba

Tawny Jordan assume-se como uma das mulheres mais sensuais desde que começou a participar em concursos de biquíni. O salto para a fama foi uma questão de tempo quando há cinco anos foi uma das ‘ring girls’ no confronto entre Floyd Mayweather e Conor McGregor, combate de boxe visto por mais de 50 milhões de telespectadores. Com a explosão das redes sociais, depressa juntou uma legião de quase um milhão de internautas para se deleitarem com as produções fotográficas que protagoniza, principalmente em revistas como a FHM, Maxim e Sports Illustrated.