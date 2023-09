Tayla Hicks, a lutadora que tem 21 anos e já uma campeã do fitness

Tem apenas 21 anos mas é já uma campeã do ‘fitness’. Alvo de ‘bullying’ ainda estudante, Tayla Hicks apostou decisivamente no desporto para ultrapassar o trauma. Começou pela ginástica até tornar-se ‘cheerleader’ no liceu e participou em competições de surf. Em 2018 conquistou o título de culturismo como júnior no primeiro campeonato em que participou. Agora, "o meu sonho é educar e treinar as pessoas a alcançarem os seus sonhos", explica a beldade australiana no seu portal.