Numa altura em que o seu nome surge associado ao jogador da NFL Travis Kelce, Taylor Swift parece mostrar que não está muito incomodada com os rumores. A cantora foi fotografada num jogo dos Kansas City Chiefs e a vibrar precisamente com todas as jogadas de Kelce. E como se costuma dizer, não há fumo sem fogo.