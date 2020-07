Telefone de Federica Nargi foi clonado

Estavam a correr às mil maravilhas as férias de Federica Nargi, a esbelta mulher de Alessandro Matri, que em maio pendurou as chuteiras de futebol. A modelo escolheu Ostuni, na Sardenha, para passar férias com a família mas alguém decidiu estragar-lhe estes dias. No fim de semana, o número do seu telemóvel foi pirateado, o que a fez lançar o alerta de imediato. “Não enviem mensagens para o WhatsApp porque não sou eu a responder”, avisou a bela italiana aos seus 2,3 milhões de fãs no Instagram.