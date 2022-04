Thomas Tuchel separou-se da mulher: antiga jornalista pode ter direito a pequena fortuna

O 'Daily Mail' avança em Inglaterra que Thomas Tuchel separou-se da mulher. Ao mesmo tempo que enfrenta as sanções que foram impostas ao Chelsea pelo governo inglês, em virtude das ligações de Roman Abramovich a Vladimir Putin, o treinador alemão dos blues tem também em mãos uma crise no casamento, que durou 13 anos.O mesmo jornal diz que a mulher, Sissi, iniciou o processo de divórcio na semana passada e os amigos garantem que não há volta a dar. "A Sissi e o Thomas tentaram evitar a separação, mas não foi possível. É muito triste e agora a preocupação deles são as filhas. Os papeis deram entrada na semana passada e o divórcio está em andamento", explicou uma fonte próxima do casal.A antiga jornalista e o treinador mudaram-se para Inglaterra em agosto. Inicialmente ele ficou num hotel, mas depois a família instalou-se numa casa, perto do centro de treinos do Chelsea.Tuchel - que ganha 8,3 milhões de euros poe época - enfrenta um divórcio dispendioso. Sissi, de 46 anos, deixou o seu emprego como jornalista no jornal alemão 'Süddeutsche Zeitung' para se dedicar à família, por isso pode ter direito, segundo a mesma publicação inglesa, a uma parte dos futuros rendimentos do marido, além de uma 'fatia' da sua fortuna. Seja como for, o casal quer que o divórcio seja amigável.