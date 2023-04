Tigre Audrey Bouetté

Começou a chamar a atenção ao ser escolhida para capas de revistas como a Elle ou a Vanity Fair mas foi a paixão pelas motas que a tirou do anonimato. Dona de um corpo fabuloso, Audrey Bouetté namorou com Andrea Iannone quando o italiano corria pela Aprilia no Mundial de MotoGP. A relação morreu poucos meses depois, com a modelo a justificar que o ex-companheiro precisava de saber o que queria da vida. "Sou um tigre e não um cordeirinho", explicou numa entrevista, dizendo que até tem esse cognome nas redes. Recorde-se que o italiano foi suspenso do motociclismo de competição por doping.