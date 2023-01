Tom Brady criticado por fotografias "polémicas" com o filho

Há muito que se lhe diga sobre a forma como os pais educam os filhos ou como estes demonstram mais ou menos abertamente carinho e amor, e no mundo das redes sociais, as críticas podem chegar dos lugares mais inesperados. A vítima mais recente é Tom Brady. O jogador de futebol americano, que se divorciou recentemente da modelo Gisele Bündchen, partilhou uma série de fotografias com o filho Benjamim, de 13 anos, no Instagram, e os comentários não tardaram a chegar. Numa das imagens vemos dois pares de pernas numa espreguiçadeira junto à piscina, que se supõe serem de Benjamim e Brady, com a descrição "amo este rapaz". A segunda mostra o quarterback a dar um beijinho ao filho na zona da nuca enquanto este ri de olhos fechados para a câmara. Leia o artigo na íntegra na Máxima