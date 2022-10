Tom Brady e Gisele Bündchen anunciam divórcio após 13 anos de casamento

Tom Brady e Gisele Bündchen anunciaram esta sexta-feira, em comunicado nas redes sociais, que o casamento dos dois chegou ao fim após 13 anos."Nos últimos dias, a minha mulher e eu finalizamos o nosso divórcio após 13 anos de casamento. Chegámos a esta decisão amigavelmente e com gratidão pelo tempo que passamos juntos. Somos abençoados por termos dois filhos lindos e maravilhoso que continuarão a ser o centro do nosso mundo todos os dias. Continuaremos a trabalhar juntos enquanto pais para assegurar sempre que recebem o amor e a atenção que precisam. Tomámos a decisão de terminar o nosso casamento depois de muita consideração. Fazê-lo é, obviamente, dolorosa e difícil, como é para muitas pessoas no mundo inteiro que passam pelo mesmo todos os dias. Contudo, apenas desejamos o melhor um para o outro enquanto iniciamos novos capítulos da nossa vida que ainda serão escritos", escreveu o jogador de futebol numa 'storie' no Instagram, deixando ainda um pedido."Pedimos gentilmente por privacidade e respeito enquanto continuaremos a navegar pelo que ainda está por vir nos próximos dias e semanas. Obrigado", pode ler-se num comunicado idêntico ao da modelo brasileira."Com muita gratidão pelo nosso tempo juntos, Tom e eu finalizámos amigavelmente o nosso divórcio. A minha prioridade sempre foi e continuará a ser os nossos filhos, que amo com todo o meu coração. Continuaremos a cuidar deles com amor, cuidado e atenção que merecem. A decisão de terminar um casamento nunca é fácil, mas distanciamo-nos e, embora seja difícil passar por algo assim, sinto-me abençoada pelo tempo que passámos juntos e desejo o melhor para o Tom sempre. Peço gentilmente que a nossa privacidade seja respeitada durante este período sensível. Obrigada", pode ler-se.