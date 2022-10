E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A "guerra" entre Francesco Totti e Ilary Blasi está para durar. Depois de acusar a ex-mulher de lhe ter roubado a sua valiosa coleção de relógios Rolex, o antigo capitão da AS Roma recusa agora devolver as carteiras de Ilary, que lhe respondeu com uma fotografia em frente à montra de uma popular relojoaria da capital italiana.