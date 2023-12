Traição, ciúme e a "rota de fuga mais fácil": Ilary Blasi conta tudo sobre a separação de Totti

Ilary Blasi contou o que levou ao fim do casamento com Francesco Totti no. Esta semana, a apresentadora também falou sobre o divórcio no programa de televisão italiano ‘Verissimo", fazendo novas revelações."Estive uma ano e meio a observar e a entender o que se tinha passado. Li e ouvi todos os diferentes pontos de vista e opiniões, mas era a minha história e também me pareceu bem explicá-la", começou por afirmar, citada pela ‘Marca’.E prosseguiu: "O Francesco sempre teve ciúmes de mim, os seus ciúmes não eram nada de novo. Mas não tenho vontade de comparar isto com as tragédias de hoje. Ele é o pai dos meus filhos. Talvez estivesse confuso, assustado, talvez fosse uma rota de fuga mais fácil, mas nada parecido com o que sentimos hoje em dia".Ilary Blasi foi ainda questionada se Totti terá cometido mais traições: "Provavelmente sim, mas não tenho provas. No meu coração, agora digo que sim".Em relação ao documentário da Netfix a apresentadora afirmou: "Não tenho de convencer ninguém. Tentei de tudo para salvar este casamento e fiz o que uma esposa e uma mãe devem fazer. Mas não funcionou".