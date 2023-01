E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Há novos dados sobre a separação de Shakira e Gerard Piqué. A cantora colombiana descobriu num vídeo que a actual namorada do ex-marido já frequentava a casa de ambos quando estava fora com os dois filhos.A descoberta aconteceu numa entrevista que o jogador deu através do Zoom, em que Clara Chia Marti estava presente.