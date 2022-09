«Traiu-me com metade da Argentina e da Europa»: Ex-namorada acusa antigo jogador do Real Madrid

Mica Vázquez, atriz argentina e antiga companheira de Fernando Gago, revelou ao programa 'Podemos Hablar' vários pormenores sobre os quatro anos que viveu ao lado do ex-jogador do Real Madrid, confessando que este a traiu "com metade da Argentina e da Europa"."É difícil estar com um futebolista. Por sorte, naquela altura não havia Instagram, ou tinha sido bem pior... relações duplas, infidelidades. Eu estava completamente apaixonada por ele", começou por dizer, antes de explicar o porquê da separação."Traiu-me com metade da Argentina e da Europa! O importante é que nunca guardei rancor dele. Tentei sempre entender a cabeça de um miúdo de 20 anos, que veio de um bairro tranquilo, muito humilde, e de repente tem toda a gente a gritar 'Gago!'. Ele ia a uma discoteca e traziam-lhe todas as miúdas que queria. Tinha dinheiro para tudo. Estas coisas levam-te a cabeça para qualquer lado", acrescentou.Mica Vázquez assumiu ainda que também acabou por ser infiel a Fernando Gago, agora com 36 anos. "Eu fui sempre fiel até ao momento em que decidimos dar um tempo [à relação]. Não estávamos separados, mas eu pensei: 'Tenho de me vingar'. Foi mais vingança que outra coisa. Estive com um miúdo, nada mais. Bem, talvez algo mais...", rematou.