Há mesmo coisas do arco-da-velha. No momento em que entrou no Groupama Stadium, para marcar o terceiro golo do Lyon ao Benfica, em jogo da quarta jornada da Liga dos Campeões, o lar de Bertrand Traoré estava a ser visitada por amigos do alheio.





O alarme do cofre da casa do avançado do Burquina Faso tocou, às 21h20, na esquadra da polícia, mas já nada havia a fazer quando os agentes lá chegaram. Certo é que Traoré ficou bem mais ‘leve’: o assalto rendeu aos larápios 300 mil euros, entre dinheiro em notas e relógios de luxo!