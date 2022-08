Três encapuzados roubaram jipe a ex-mulher de Ryan Giggs que ficou "traumatizada"

A ex-mulher de Ryan Giggs passou por um sobressalto na madrugada de sexta-feira, cerca das 1h30, Worsley, em Manchester. Stacey viu três encapuzados saírem a conduzir de sua casa, onde se encontrava, com o jipe Range Rover, noticiou o 'The Sun'.A viatura com preço de 80 mil libras já terá sido encontrada com recurso ao GPS, num local abandonado, e depois de tudo ter sido filmado pelas câmaras de videovigilância."Foi tão perturbador. Seus filhos estavam lá e estavam histéricos", contou uma fonte ao mesmo jornal. Stacey está "traumatizada" e os filhos que partilha com o antigo futebolista, Liberty e Zach, de 19 e 15 anos respetivamente, encontram-se "inconsoláveis".