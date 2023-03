E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Yuliia Levchenko está em Istambul, na Turquia, a defender as cores da Ucrânia no Europeu de Atletismo de Pista Coberta mas não esquece a invasão russa ao seu país. Na passagem do primeiro aniversário da guerra, a atleta de salto em altura e de 800 metros publicou nas redes sociais uma fotografia em que está enquadrada por prédios devastados à bomba.