Troféu da Ligue 1 visitou a redação de Record

Record abriu as portas da sua redação para receber a Ligue 1 e a Eleven Sports, estação televisiva que transmite o campeonato português em Portugal. O troféu e a bola oficial da competição estiveram em exposição no átrio da Cofina Media e foram muitos os que aproveitaram para ficar com uma recordação. A começar por alguns jornalistas de Record, que se juntaram para uma fotografia de grupo. A taça, uma réplica e de uma dimensão inferior à original, despertou curiosidade pelo peso considerável e o desenho moderno.





Afinal de contas, para os jogadores do PSG pode ser habitual – oito vezes campeão nas últimas dez épocas – mas não é todo os dias que nós erguemos o troféu de um dos principais campeonatos europeus. Até porque, como acontece com todos os eventos do desporto nacional e internacional, a Ligue 1 é acompanhada de perto pormais que não seja porque portuguseses não faltam.A começar pelo campeão PSG (Danilo, Nuno Mendes, Renato Sanches e Vitinha no plantel; João Sacramento na equipa técnica), o Lille (Paulo Fonseca e adjuntos; José Fonte, Tiago Djaló e André Gomes); Nuno Tavares e Vitinha (Marselha); Anthony Lopes (Lyon); Xeka (Rennes), Pedro Mendes (Montpellier), Rony Lopes (Troyes) e Mathias Lage (Brest).