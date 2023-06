E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Tyson Fury não renega as suas origens ciganas e assume-se como um firme representante da etnia no Reino Unido. Esse orgulho está patente no pátio que dá entrada à sua mansão. O pugilista mandou gravar o nome Gypsy King por que é conhecido nos ringues de combate, e fez questão de posar ao lado da alcunha.