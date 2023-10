Ukra responde aos críticos após foto ousada com a mulher: «Não vivemos como alguns de vocês querem»

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Ukra Monteiro (@ukra17)

Ukra Monteiro, jogador do Rio Ave, recorreu esta terça-feira às redes sociais para deixar uma mensagem aos críticos sobre uma das mais recentes publicações na sua página oficial do Instagram. Em causa, está uma publicação em que surge juntamente com a sua companheira, Neuza Jorge, e onde promovem um dos artigos da Prozis."Já reparei que isto por aqui anda muito acelerado por causa da foto. Primeiro, quero dizer que aceito e respeito qualquer opinião. Mas eu e a Neuza não vivemos como alguns de vocês querem, vivemos como nós queremos e nos sentimos felizes como sempre fizemos. Quem nos conhece sabe que desde sempre brincamos com fotos ousadas porque a nossa relação assim o permite. Nesta relação há amor, amizade, cumplicidade, mas, acima de tudo, muito respeito", começou por escrever o futebolista do Rio Ave, prometendo mais loucuras no futuro: "Para terminar, não puxem muito por mim porque a minha loucura nem a meio vai."