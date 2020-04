"Cinco campeonatos, cinco bestsellers no ‘The New York Times’", escreveu Vanessa Bryant no Instagram para celebrar o mais recente feito do marido. Kobe Bryant, que morreu ao lado da filha num acidente de helicóptero em janeiro, viu o seu último livro ‘Wizenard Series: Season One’ a trepar nas tabelas de vendas, uma semana após a sua publicação.





"O meu marido teria ficado tão orgulhoso por ver o seu trabalho continuar", afirmou Vanesa, encestando com um sincero "o Mamba ataca de novo!"