«Um louco sem cérebro»: Bendtner ia comprar um Rolls-Royce e recuou após fúria da namorada

Nicklas Bendtner ficou sem clube em dezembro quando foi dispensado pelo Copenhaga e desde então a vida do avançado tem sido preenchida com o reality show que protagoniza com namorada na televisão dinamarquesa e que tem sido um verdadeiro sucesso de audiências.





O casal discute vários assuntos da vida privada e o mais recente envolveu uma 'pequena' extravagância do jogador de 32 anos que irritou e de que maneira Philine Roepstorff: a compra de um Rolls-Royce por... 330 mil euros.Bendtner viajou até à Alemanha para negociar o modelo Black Badge Wraith e a namorada apressou-se a criticá-lo considerando-o "um louco sem cérebro". "Ele tem de perceber que nesta altura não tem trabalho. É um carro mega luxuoso e que ninguém na Dinamarca tem. Ele só quer comprá-lo porque está habituado a querer sempre aquilo que os outros não têm", afirmou Philine Roepstorff.Averdade é que o raspanete parece ter resultado e Bendtner acabou por recuar nas suas intenções. "É o meu dinheiro e fui eu que o ganhei, por isso posso gastá-lo naquilo que eu quiser. Mas consigo entender a visão dela. É estúpido gastar tanto dinheiro em algo tão inseguro como um carro, que se sabe que vai perder valor com o tempo", reconheceu o avançado dinamarquês.