Um pónei, um burro, um porco... e um treino de 45': Schwarzenegger partilha rotina matinal aos 76 anos

Arnold Schwarzenegger continua a ser um exemplo de vitalidade. Mesmo aos 76 anos, o ator continua a ter na sua rotina pelo menos 45 minutos para treinar, isto depois de fazer um percurso de bicicleta desde a sua casa até ao lendário Gold’s Gym, em Venice Beach, onde vai todos os dias. Sem exceção. Em entrevista à Virgin Radio, o antigo governador do estado da Califórnia falou da sua rotina, que envolve também tratar dos seus animais, e deixou uma mensagem para as pessoas que dizem não ter tempo para se exercitar."Sou viciado em treinar. Sabe tão bem. Digo sempre isto às pessoas: 'quando acordarem, não pensem. Levantem-se e façam desporto. Não comecem a pensar se devem ou não fazer. Façam-no!' Mas, bem, levanto-me e alimento os animais. Tenho três cães, um pequeno pónei e um burro e ainda um porco. Alimento os animais, pego na bicicleta e vou até ao ginásio. Treino uns 45 minutos e volto para casa de bicicleta", começou por revelar o ator austríaco."Quando vou na bicicleta para o ginásio, é como se tudo o que visse fosse preto e branco. Não estamos ainda com energia em nós. Mas quando treino e faço o percurso de volta, tudo ganha cor. É como se passasse de um filme a preto e branco para um a cores. Por isso digo às pessoas para treinarem, não apenas para ter um corpo musculado ou para ganhar o Mr Olympia, nem para parecer bem na praia. É apenas pelo efeito fantástico que tem na mente. Os químicos a dispararem para o cérebro e tudo o que te deixa a sentir bem. O dia fica logo melhor. Por isso digo às pessoas para treinarem todos os dias. Tens 24 horas. Se dormes 6, ainda tens 18 horas. A maior parte das pessoas trabalham 10 horas, por isso restam-te 8. Não me digas que não tens tempo!", atirou o lendário ator.