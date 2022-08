E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

As férias de Agosto têm sido gozadas em grande por Michela Persico. A mulher do defesa Daniele Rugani, da Juventus, publicou por estes dias mais uma coleção de fotografias no Instagram onde é realçado o seu corpo impecável. "Entre uma e outra conversa, vamos apanhar um bocado de sol", disse sobre um verão que parece não ter fim…