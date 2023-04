«Uma girafa vista de costas é parecida contigo nu»: a conversa entre Crouch e a mulher que já é viral

Abbey Clancy, mulher de Peter Crouch, recordou, numa conversa entre o casal no podcast 'The Therapy Crouch', uma aventura que ambos viveram num safari, e comparou - de maneira peculiar - o antigo avançado inglês (que mede mais de dois metros de altura) a uma girafa."Uma girafa vista de costas é parecida contigo nu. As pernas compridas, o rabo pequenino e os 'tomates' a balançarem lá no meio... Quando estou na cama e vejo o Peter a secar-se depois de tomar banho, penso: 'Uau, é atraente'. És como uma girafa, tem tudo a ver com a proporção rabo-pernas. É suposto teres um rabo maior do que as pernas, mas o teu é mais pequeno", começou por referir, num tom bem-humorado."Eu adoro. Acho que qualquer rapariga ficaria surpreendida com essa proporção", acrescentou.Peter Crouch, de 42 anos, e Abbey Clancy, de 37, estão juntos desde 2011.