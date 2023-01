E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Numa sessão de perguntas e respostas no Instagram, Valentina Vignali respondeu a um "hater" que a acusou de mostrar a sua beleza por estar solteira. "Sempre mostrei como sou, até quando namorava, porque as coisas bonitas são para mostrar", sublinhou a basquetebolista do Azzurra Basket VCO.