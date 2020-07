Verão de Andreia Nunes dedicado ao filho

A empresária Andreia Nunes está focada em aproveitar o verão com o filho, Jaden, fruto da relação com o jogador Ivan Cavaleiro. Mãe e filho gozaram do bom tempo durante o último fim de semana, com uma ida à praia da Costa de Caparica, na margem sul do Tejo, e revelaram muita cumplicidade. "Domingando com o ser incrível do costume", assinalou a beldade nas redes sociais. Desde a separação do craque, Andreia tem investido ainda mais na vida profissional e reforçado a vertente de empresária.