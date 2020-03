A mulher de Victor Lindelöf partilhou uma foto do defesa sueco do Manchester United no mínimo curiosa. Maja Nilsson Lindelöf mostrou o marido de vestido, a preparar-se para beber champanhe.





"9h55 desta manhã. Obrigado pelo teu amor incondicional e apoio durante estes anos. Sempre tive este sonho e sempre me fizeste acreditar que era possível", escreveu a mulher do ex-jogador do Benfica, no Instagram.