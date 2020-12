Vida amorosa de Jesé Rodríguez conhece novo capítulo: ex-namoradas estão "cansadas de mentiras"

As relações amorosas de Jesé Rodríguez continuam a dar que falar em Espanha. Recém-reconciliado com Aurah Ruiz, com quem o ex-jogador do Sporting tem um filho, duas das suas ex-namoradas vieram agora a público falar sobre o futebolista, que continua desempregado depois de deixar o PSG, e sobre as alegadas mentiras que tem vindo a ser ditas nos últimos dias.





Janira Barm e Melody Santana utilizaram as redes sociais para se 'atirar' a Jesé. A primeira, com quem o futebolista teve recentemente o seu quinto filho, garante que a criança foi muito desejada, respondendo, assim, a recentes declarações de Aurah sobre o assunto. "Estou cansada que digam mentiras e que se aproveitem do facto de não me denfender, porque não quero entrar em polémicas. A minha filha não foi desejada pelo pai e pela mãe? Ele não sabia o sexo da criança? Se não sabia por que comprou coisas de menina em Paris?"Já Melody Santana queixava-se há dias do facto de o jogador querer levar os filhos durante as férias de Natal. "Na data que o senhor quer, quando este ano é par e cabe-me a mim ficar com eles."