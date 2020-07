Vítor Baía e Andreia Santos: Vem aí casamento!

Vítor Baía pediu a companheira em casamento. Depois de nove anos de namoro, o antigo jogador de futebol e Andreia Santos estavam radiantes com o pedido especial no dia do 35.º aniversário da nutricionista. Andreia não resistiu a partilhar a felicidade através das redes sociais. "Eu disse que sim!!! Obrigada por tornares este aniversário tão especial", escreveu, ao mostrar o anel de diamantes que o ex-guarda-redes do FC Porto lhe ofereceu.