E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

São os próprios amigos de Leonardo DiCaprio que o garantem: o coração do ator, de 48 anos, já tem dono. Trata-se da modelo italiana Vittoria Ceretti, de 25 anos, com quem foi visto aos beijos num clube noturno de Ibiza. E a verdade é que a beldade corresponde a uma exigência que, pelos vistos, é fundamental para namorar com Leo: tem menos de 30 anos!