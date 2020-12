Viúva de Kobe Bryant acusa mãe de tentativa de extorsão

Vanessa Bryant, viúva da lenda do basquetebol Koke Bryant, acusa a mãe Sofia Urbieta Lain de tentativa de extorsão. O caso está na justiça e promete ainda fazer correr muita tinta.





Sofia Lain entrou com o processo contra a filha por falta de apoio financeiro: alega que Kobe Bryant havia prometido cuidar dela para sempre e que Vanessa havia quebrado tal promessa, expulsando-a de casa depois da trágica morte do basquetebolista. Mais. Alega que trabalhou sem remuneração como "assistente pessoal e ama" para a família Bryant.Acusações que Vanessa desmente categoricamente, classificando este processo como uma "tentativa de extorsão"."O meu marido nunca prometeu nada à minha mãe. Ficaria muito dececionado com o seu comportamento e falta de empatia. Agora quer que lhe pague 96 dólares/hora, alegadamente por 12 horas por dia durante 18 anos por cuidar das netas, quanto na realidade só esteve com elas pontualmente quando eram pequenas", refere Vanessa Bryant."Ajudei-a durante quase 20 anos mas ela nunca foi minha assistente pessoal ou de Kobe, nem nossa ama. Fomos sempre nós quem cuidou das nossas filhas a tempo inteiro", explicou.Sofia Laine pede uma indemnização de cinco milhões de dólares, um imóvel e ainda um Mercedes.