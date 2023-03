Vlada Goldenvi curiosa

Vlada Goldenvi mostra-se em melhor forma do que nunca. Com o calor já a apertar na Califórnia, a modelo de ‘fitness’ mostrou no Instagram que está pronta para dar uns valentes mergulhos no mar. "Sejam curiosos, não critiquem", comentou a jovem para longo ser brindada com elogios à sua formosura. Não é nenhuma surpresa já que, sabedora da sua beleza, ela própria se intitula Miss dos Dias Ensolarados. E à noite, sem perder um pingo de sensualidade, troca o biquíni por um vestido de noite vaporoso para encantar os fãs.